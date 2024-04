Ciumento e descontrolado, homem agride e furta celular da esposa em Jardim

Mulher, de 31 anos, teve seu celular furtado e ainda sofreu agressões físicas desferidas pelo seu companheiro, que não teve a identificação revelada, que ficou descontrolado devido ao ciúme. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (12), em um bar na cidade de Jardim - a 237 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Jardim MS News, a vítima e o agressor estavam no estabelecimento e um conhecido da mulher a cumprimentou, o que despertou os ciúmes e causou raiva no companheiro.

Após o fato, ele arrastou a companheira até onde estacionou o veículo e passou a agredi-lá com socos no intuito de tirar satisfação sobre o que havia acontecido.

Ainda conforme o site, a mulher explicou que é casada com o agressor há dois anos, mas que houve casos de agressão no passado, porém, nunca denunciou, sendo essa a primeira vez. Após as agressões, o suspeito ainda furtou o celular da mulher, um iPhone 13.

A vítima passou por atendimento médico, onde foram constatadas lesões aparentes. Ela solicitou medidas protetivas de urgência e pretende representar criminalmente contra o autor.

O caso foi registrado como furto e violência doméstica.

