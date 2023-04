Colisão entre carro e carreta deixa mulher e criança feridos na MS-141

Uma colisão envolvendo um veículo, modelo VW/Gol, e um rodotrem canavieiro, deixou uma mulher e uma criança feridos, na tarde desta sexta-feira (7), na MS-141, região de Ivinhema. As vítimas foram encaminhadas Hospital Municipal de Ivinhema para avaliação médica.

Conforme o site Jornal da Nova, o veículo Gol com placas de Toledo (PR) seguia pela rodovia atrás da carreta, quando, antes da Usina Adecoagro, por motivos a serem apurados, a condutora do Gol colidiu na traseira do canavieiro.

Com a força da batida, a frente do veículo ficou totalmente destruída, condutora que estava acompanhada de uma criança tiveram ferimentos leves e escoriações, sendo socorridas até o Hospital Municipal de Ivinhema.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Ivinhema chegou a ir no local, mas quando chegou as vítimas já haviam sido socorridas. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) também foi acionada para atender a ocorrência.

