Colisão entre moto e carro mata cinco pessoas em Ponta Porã

A colisão entre um carro e uma motocicleta deixou cinco pessoas mortas, incluindo uma criança, de 4 anos, na manhã deste domingo (15), na MS-386, em Ponta Porã.

Conforme a Polícia Militar, na moto de origem do Paraguai, estavam um casal e a menina de 4 anos, no veículo de passeio tinha outro casal, o motorista do veículo, modelo Fox, teria perdido o controle da direção e atingiu a motocicleta.

Com o impacto, as vítimas foram arremessadas para fora do carro, os quatro adultos morreram no local e a criança foi socorrida em estado grave e levada para o Hospital Regional do município, no entanto, horas depois a menina não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

