Com dinheiro e armas ilegais, pai e filho são presos em Fátima do Sul

Na manhã desta sexta-feira (14), a PC (Polícia Civil) prendeu dois homens, pai e filho, por porte ilegal de arma de fogo e cerca de R$ 5.500 sem procedência. A ação aconteceu na cidade de Fátima do Sul, a 240 quilômetros de Campo Grande.

Inicialmente, a ação tinha o objetivo de combater a violência doméstica e familiar contra a companheira do autor. O homem de 51 anos estava ameaçando a ex-mulher por não aceitar o término do relacionamento.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Fátima do Sul, na casa do filho do suspeito e ambos foram detidos.

