Com R$ 1 mil em notas falsas, homem é preso pela Polícia Federal em Aquidauana

Homem, que não teve a identificação revelada, foi preso em flagrante pela Polícia Federal pelo crime de moeda falsa, ao ser flagrado com várias notas de R$ 100 em Aquidauana, a 140 quilômetros de Campo Grande.

Segundo divulgado pelo órgão, ele foi abordado quando recebia o objeto postal contendo as notas falsas.

Os policiais notaram que ele tinha dez notas falsas de R$ 100.

As investigações da Polícia Federal, que contam com o apoio dos Correios, continuam com o objetivo de identificação envolvidos e coibir este tipo de crime.

"A Polícia Federal alerta que colocar cédula falsa em circulação depois de tomar conhecimento de sua falsidade, mesmo que a tenha recebido de boa-fé, poderá também responder pelo crime de moeda falsa", diz a nota.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também