Com sonho de ser policial, menino ganha festa surpresa com PMs em Coxim

Durante a noite deste domingo (11), o pequeno Diego Gabriel comemorou o aniversário de cinco anos e ganhou uma surpresa para lá de especial, ao ter a companhia de policiais militares do 5° Batalhão da Polícia Militar, na Avenida Pedro Pedrossian, em Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande.

O menino sempre foi um grande fã da corporação e seu sonho é seguir os mesmos passos quando crescer. Os policiais, honrados com a demonstração de carinho, não hesitaram em comparecer a festa do pequeno tornando-a mais especial.

Aproveitando a presença dos militares, Diego aproveitou para registrar momentos dentro da viatura da corporação, além de tirar fotos com o boné utilizando pelos policiais.

A expressão de felicidade estampada no rosto do aniversariante e a emoção visível nos olhos dos pais refletem o quanto esse gesto da corporação foi significativo para todos os presentes.

Além de proporcionar alegria ao aniversariante, esse momento estreitou os laços entre a comunidade e a Polícia Militar, evidenciando que, para além do trabalho de segurança, a corporação está sempre presente para compartilhar momentos especiais com a população, demonstrando seu compromisso não apenas com a segurança, mas também com o bem-estar e a felicidade da comunidade que serve.

