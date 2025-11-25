Menu
Menu Busca terça, 25 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Nov25
Interior

Condenado por improbidade, ex-prefeito de Douradina deve pagar mais de R$ 100 mil

O Ministério Público está cobrando o pagamento, que deve ser feito em até 15 dias, sob pena de ingresso com cumprimento de sentença forçado, o que pode levar ao bloqueio de bens do réu

25 novembro 2025 - 11h55Vinícius Santos
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul - Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -   (Foto: Ilustrativa/MPMS)

O ex-prefeito de Douradina, Darcy Freire, condenado por atos de improbidade administrativa, está sendo cobrado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) a pagar voluntariamente o valor de R$ 104.679,88, referente ao processo em que foi condenado.

Os atos que motivaram a condenação envolvem a nomeação de um número excessivo de servidores públicos em cargos de provimento em comissão, ou seja, sem concurso público. Essas ações geraram enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário.

O caso foi investigado por meio do Inquérito Civil n.º 37/2013, conduzido pela promotoria de Justiça na época. Como penalidade, Darcy Freire teve imposta uma multa equivalente a quatro vezes o valor da última remuneração percebida como prefeito, devidamente atualizada, entre outras sanções.

Diante da cobrança, a Justiça determinou a intimação do ex-prefeito para que realize o pagamento de forma voluntária em até 15 dias. Caso não cumpra a determinação, será aberto o cumprimento de sentença, que pode incluir bloqueio ou até sequestro de bens para garantir o pagamento do valor devido.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Ilustrativa -
Interior
Júri de Água Clara pune com 24 anos de prisão crime de homicídio cometido com facadas
As disputas de voleibol ocorrerão nas categorias 50+, 60+ e 70+, enquanto a bocha reunirá competidores das faixas 60+ e 70+.
Interior
Três Lagoas sedia Jogos da Melhor Idade e recebe 732 atletas de 30 municípios
Técnico de enfermagem é condenado a devolver salários por acumular cargos
Interior
Técnico de enfermagem é condenado a devolver salários por acumular cargos
Ilustração
Interior
Jovem é presa com droga amarrada na cintura enquanto viajava em carro de aplicativo
Além de chef e pesquisador, Paulo Machado é mestre em Hospitalidade, formado em Direito e Gastronomia
Interior
Rota Gastronômica Pantaneira impulsiona turismo local e valoriza sabores do Pantanal
Gerlânio foi preso no local e encaminhado para a Depac
Interior
Jovem é raptada e estuprada por homem que ofereceu carona após churrasco em Dourados
A Polícia Civil de Nova Andradina segue investigando o caso para identificar e prender os autores
Interior
Criminosos invadem condomínio de luxo e furtam armas, joias e dinheiro em Nova Andradina
Vítima passou por cirurgia no Hospital da Vida
Interior
Jovem é esfaqueado e fica em estado grave na Aldeia Bororó
Segundo o chefe da PRF em Dourados, inspetor Waldir Brasil, a nova sede potencializa o papel da cidade.
Interior
Dourados ganhará maior delegacia do Brasil especializada em fronteira
Imagem Ilustrativa /
Interior
TJ determina fornecimento de medicamento com canabidiol para criança em Nova Alvorada do Sul

Mais Lidas

Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Everson foi morto a tiros
Polícia
Mecânico é assassinado a tiros na frente da namorada no Parque do Lageado
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Casas populares
Cidade
Inscrições para mais de 200 apartamentos populares encerram nesta quarta na Capital