Condutor de caminhonete morre após capotamento na BR-262, em Anastácio

Morreu durante no final da tarde de quarta-feira (28), um homem, de aproximadamente 43 anos, em um grave acidente de trânsito no qual uma caminhonete capotou na BR-262, entre Anastácio e Miranda. A suspeita é que a vítima seja um empresário da cidade de Anastácio.

A passageira do veículo ficou com ferimentos, mas ainda não foi informado a gravidade deles. Porém, ela foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Conforme informações do site O Pantaneiro, o condutor da caminhonete estaria na cidade de Miranda para prestar serviços, pois possui uma empresa de máquinas na cidade vizinha em Anastácio.

Ainda segundo o site, o possível empresário teria sido fechado em determinado trecho da rodovia, perdendo o controle da direção e saído da pista, parando apenas nas margens, numa região chamada de Serrinha.

O veículo ficou totalmente destruído e algumas peças da caminhonete se soltaram e ficaram espalhadas pelo local.

