Idosa de 70 anos morre após carro capotar na BR-060, em Sidrolândia

Mais um acidente de trânsito nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul causou a morte de uma pessoa. Desta vez, a vítima foi Regina Barreto Areco, de 70 anos, que faleceu após o carro em que ela estava capotar na BR-060, entre os municípios de Sidrolândia e Nioaque.

O marido, identificado como Adão Izidro Espinosa Areco, é quem estava conduzindo o veículo, um Fiat Pálio. Segundo o site Noticidade, ele teria perdido o controle da direção e não conseguindo evitar o capotamento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo Regina com vida, mas antes mesmo de dar entrada no Hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa, em Sidrolândia, ela não resistiu e morreu. A idosa tinha sofrido múltiplas fraturas por conta do acidente.

O marido dela segue internado e o quadro dele é considerado estável, ainda conforme as informações do site local.

A PRF-MS (Polícia Rodoviária Federal) apontou que uma das possíveis causas do acidente é que o motorista poderia ter dormido no volante.

