Corpo de rapaz é encontrado no rio Aquidauana

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã deste domingo (8) nas águas do Rio Aquidauana, na região de Anastácio. O Corpo de Bombeiros é quem atuou na retirada da vítima para averiguação da Perícia Científica.

A vítima estava enroscada em galhos de bambu, trajava bermuda jeans de cor azul e sem camiseta.

O corpo já estava em avançado estado de decomposição, como noticiou o portal A Princesinha News, que explicou que o corpo já estava inchado.

Ainda conforme o portal, para ajudar na identificação, o homem tinha uma tatuagem no ombro direito de uma índia com uma flor, as iniciais "JL" no lado esquerdo do peito, palavra "LANCI II" no pescoço e uma cruz no lado posterior da mão esquerda.

A Polícia Civil esteve no local apurando as circunstâncias com a Perícia e o corpo foi liberado para ser encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Aquidauana.

