Corpo em decomposiÃ§Ã£o Ã© encontrado em cÃ³rrego de Dourados

Corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (14), às margens de um córrego em uma área de mata na rua Leônidas Alen, na Vila Adelina Rigotti, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. O corpo já estava em avançado estado de decomposição.

Informações divulgadas pelo site Ligado na Notícia, a Polícia Militar realizava rondas pelo local e foi informado por um homem, que estava na redondeza, que havia um corpo nas margens do córrego.

Ao chegar no local indicado, foi constatado a presença do corpo do sexo masculino, com idade entre 30 a 40 anos, trajando apenas uma calça e com várias tatuagens pelo corpo.

Ainda segundo o site, há uma lesão no pescoço do homem, mas ainda não é possível afirmar se a vítima foi assassinada ou o ferimento é por causa do avanço da decomposição. A Polícia Científica ficará responsável por determinar o tipo de ferimento.

O corpo estaria naquele local de mata há cerca de dois dias. Além da perícia, a Polícia Civil também esteve atuando na ocorrência e o corpo foi retirado e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).

