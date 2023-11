Criança de 2 anos é encontrada morta em fundo de poço

Durante a noite deste domingo (26), uma criança, de 2 anos, foi encontrada morta no fundo de um poço, com cerca de 6 metros de profundida, em uma residência na região de Cidade do Leste, no Paraguai.

A mãe da criança relatou para as autoridades que se deitou com seu filho por volta das 13h, mas que ao acordar, visualizou que o menino não estava mais ao seu lado.

Após horas de busca, por volta de 22h30, equipe de Bombeiros Voluntários encontraram a criança sem vida no fundo de um poço. O poço ficava no mesmo terreno onde a família residia.

A Polícia do Paraguai, equipe médica, perícia e todas as autoridades foram acionadas para dar prosseguimento ao caso.

