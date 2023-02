Criança de 2 anos é vítima de estupro e principal suspeito é o pai

Uma criança, de 2 anos, foi vítima de estupro e o pai é o principal suspeito do crime. O homem passa todos os finais de semana com a menor e nega a acusação. O caso é investigado pela Polícia Civil e Conselho Tutelar de Três Lagoas.

Conforme o site Perfil News, no último domingo (19) a menina chegou da casa do pai, por volta das 17h50, quando a mãe foi dar banho na criança notou uma vermelhidão nas partes íntimas da vítima.

A mãe tirou fotos da área, enviou ao pai questionando o que teria ocorrido, ele afirmou que a criança tinha tido uma diarreia. A mulher ainda enviou as fotos a uma amiga técnica de enfermagem, que orientou a levar a criança ao hospital.

No Hospital Regional, o estupto foi comprovado por uma médica. Diante dos fatos a polícia foi acionada.

O homem foi detido no seu serviço e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde negou ser o autor do estupro, informando que todo tempo em que a criança esteve com ele, em nenhum momento ela ficou fora da sua vista.

