Criança de 3 anos morre após televisão cair de estante e atingi-la em MS

Uma tragédia deixou a cidade de Vicentina, a 250 quilômetros de Campo Grande, em luto na noite desta segunda-feira (26).

A pequena Maria Alice, de 3 anos, faleceu após uma televisão de modelo antigo, conhecido pelos tubos, cair em cima dela e a criança não suportar os ferimentos ocasionados.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para um hospital da cidade, mas diante da gravidade dos ferimentos, ela precisou ser transferida para uma unidade hospitalar de Dourados. Porém, quando deu entrada, não resistiu.

Segundo informações do site MS News, a criança estava brincando em sua residência quando em determinado momento tentou pegar um brinquedo próximo à televisão, e de repente, o aparelho eletroeletrônico cair em cima dela.

A queda do aparelho havia provocado ferimentos graves na menina.

