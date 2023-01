Criança de 7 anos é sequestrada, espancada e estuprada em MS

Uma criança indígena, de 7 anos, foi sequestrada, espancada e estuprada no município de Douradina e a Polícia Civil está investigando o caso afundo para descobrir a autoria. O caso aconteceu no dia 31 de dezembro do ano passado, mas foi divulgado apenas no final da tarde de segunda-feira (9).

Tudo teria acontecido na noite do dia 31 de dezembro, quando os pais levaram a criança para passar a virada do ano na festa de Douradina. Em determinado momento, segundo o site Dourados News, o pai deixou a família e foi procurar uma pessoa.

Como a esposa percebeu que o homem havia demorado, também foi buscar informações, deixando a criança no carro. Porém, quando o casal retornou, não encontraram a criança. A busca aconteceu por toda a cidade, mas sem sucesso.

Já no dia 1° de janeiro, a criança apareceu nas ruas da cidade pedindo ajuda para as pessoas, que a encontraram nua, machucada, com o rosto lesionado e com sangue por todo o corpo, assim como na região genital.

Ainda segundo o site, as pessoas acolheram a criança e rapidamente acionaram a Polícia Civil e Militar. Exames feitos na criança constataram que ela havia sido abusada e agredida com socos e pancadas. Ela precisou ficar internada para receber atendimento médico.

O delegado Eliel Raimundo, titular de Douradina e Itaporã, disse ao site Dourados News, explicou que a polícia está investigando o caso e pediu apoio da população para quem tiver informações entrar em contato com a polícia e denunciar.

Raimundo ainda afirmou que a polícia têm algumas linhas de investigação, porém, não há informações sobre a autoria do crime. Várias pessoas já foram ouvidas.

