Criança morre afogada em piscina de casa em Dourados

Uma tragédia marcou o início da manhã desta terça-feira (11), em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Uma criança, de 2 anos, morreu após se afogar na piscina da residência onde mora, no distrito de Vila Vargas.

A vítima chegou a ser retirada da piscina com vida pelos familiares e levada para o posto de saúde, conforme o Dourados News.

Devido à situação de saúde da criança, a equipe médica da unidade pediu apoio para o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas quando chegaram ao local, o menino havia falecido.

A Polícia Civil deve investigar a circunstâncias que levou ao acidente e consequentemente a morte do menino.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também