Criança revela ser obrigada a vestir lingerie enquanto era estuprada pelos pais em MS

Uma denúncia feita pelo Conselho Tutelar, nesta quarta-feira (21), levou a Polícia Civil a investigar um caso de estupro envolvendo uma criança, de 5 anos, em Sidrolândia - a 80 quilômetros de Campo Grande. Ela era obrigada a vestir lingerie enquanto sofria os abusos de sua mãe, de 29 anos, e do pai, de 45 anos.

A menina decidiu relatar a situação na escola, que acionou o conselho para que ela pudesse ser ouvida e posteriormente apresentar o caso na polícia, conforme o site Noticidade.

A vítima explicou que todas as noites era obrigada a vestir uma lingerie e ser maquiada. Após toda a "produção", a menina era mantida no quarto do casal para que presenciasse a relação sexual entre eles e depois era estuprada pelo próprio pai.

Em determinado momento do relato, a menina disse que a mãe não gosta dela e que não "aguentava mais". A criança chegou a filmar o ato sexual entre os pais e mostrar para o avô paterno, conforme divulgado pelo site, que chegou a ficar bravo com a situação e não se considerava mais pai do suspeito.

Durantes as viagens que a família fazia, a menina afirmou que era escondida pela mãe no carro para que ela evitasse acionar para a polícia e denunciasse o caso de abuso.

Em outro trecho do seu relato, a menina se sentia triste, pois havia perdido todas as suas bonecas que foram jogadas fora pelo pai e que não havia se alimentado corretamente. Os pais não foram localizados até o momento, mas criança foi acolhida pelo Conselho Tutelar.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

