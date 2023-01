Crianças pulam muro, invadem comércio e levam alimentos em MS

Polícia Militar e Conselho Tutelar descobriram, na tarde de terça-feira (10), que algumas crianças foram responsáveis por levar alimentos de um comércio na cidade de Rio Verde de Mato Grosso. Vizinhos é quem denunciaram o caso.

Os proprietários do estabelecimento comercial contaram que tomaram conhecimento da situação, que teria ocorrido na segunda e terça, ao verificar a geladeira onde guardava os mantimentos.

Assim, chamaram a polícia e contaram que foram levados alimentos e hortaliças, e que vizinhos haviam dito que crianças que moravam ao lado do comércio tinham pulado o muro e invadido o local.

As equipes foram até a residência indicada e conversaram com a mãe sobre o fato, mas ela negou que tivesse conhecimento. No entanto, uma das crianças afirmou que o irmão pulou o muro e voltava com alguns alimentos.

Assim, os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para que as providências pudessem ser tomadas.

