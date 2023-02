Criminoso enfrenta a polícia, troca tiros e acaba morto em Chapadão

Cleiton Bezerra, vulgo Churros, morreu na noite desta segunda-feira (27) durante um confronto com a Polícia Civil em Chapadão do Sul. A troca de tiros aconteceu em meio a rodovia MS-306 e o comparsa que estava com o criminoso também foi atingido, mas socorrido para uma unidade hospitalar.

A Polícia Civil tinha tomado conhecimento, através de denúncias, que o criminoso estava com uma arma e planejava realizar diversos roubos na área urbana e também na área rural. A ação criminosa aconteceria justamente no período noturno.

Segundo o site O Correio News, as polícias Civil e Militar começaram as diligências e a dupla foi avistada na rodovia no sentido para a saída para Cassilândia, quando foi feita a tentativa de abordagem, o comparsa que estava na garupa da motocicleta, passou a atirar contra a viatura.

Os policiais revidaram a agressão e o garupa foi atingida na perna. No entanto, um dos tiros disparados atingiram Churros, que caiu e morreu no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte e logo após, encaminhou o baleado para o Hospital Municipal.

Após atendimento, conforme o site local, ele foi transferido para Campo Grande, pelo fato da bala atingir uma das veias e o criminoso ter sofrido um traumatismo craniano por conta da queda da motocicleta.

Cleiton já havia sido alvo de operação em 2019, quando a Polícia Civil, por meio do SIG (Setor de Investigações Gerais) cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do bandido, onde ele era suspeito de fornecer arma de fogo para roubos em comércios de Chapadão do Sul.

Ainda segundo a polícia, Churros tem várias passagens pela polícia, entre tráfico e roubo, além de usar uma tornozeleira eletrônica.

