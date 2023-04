Cunhados são alvos de pistoleiros e um fica em estado gravíssimo em Dourados

Durante a noite de quarta-feira (29), em Dourados, duas pessoas foram alvos de tentativa de homicídio por parte de pistoleiros, que em uma motocicleta, passaram atirando contra as vítimas, no bairro Izidro Pedreso. Um rapaz, de 21 anos, identificado como Fagner Augusto Viegas Arguelho está em estado gravíssimo.

Segundo o site Ligado na Notícia, a vítima foi atingida por tiros na cabeça e no peito. Ele foi socorrido às pressas e encaminhada para o Hospital da Vida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A outra pessoa, identificada apenas como Alessandro, foi atingido de raspão na cabeça e no braço.

Ainda conforme o site, ele conseguiu pegar sua motocicleta e seguir para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde foi atendido e depois transferido para o Hospital da Vida.

Não há informações a respeito dos suspeitos, nem da motivação. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também