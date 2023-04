Desesperada, mãe pede ajuda para encontrar filha de 15 anos em Aquidauana

Kemilyn Chaves dos Reis, de 15 anos, está desaparecida desde à noite de ontem (6), na Vila Pinheiro, na cidade de Aquidauana, a 140 km de Campo Grande. Desesperada, a mãe pede por ajuda para encontrar a filha.

Ao JD1, a mãe Priscila Valiejus contou que tem vivido horas de inquietação, sem saber do paradeiro da adolescente. "Ela acompanhou a irmã mais nova no treino, no começo da noite dessa quinta-feira (6), e na volta para casa, ela falou para a irmã entrar, que ela iria apenas recolher a bicicleta e fechar o portão. Demorou muito e quando fomos olhar, ela não estava lá", relatou a mãe.

Ainda segundo Priscila, os documentos da filha não estão em casa. "Fui procurar, e me parece que ela levou. Ela é muito inteligente, provavelmente fugiu. Não sei com quem, pois os amigos dela não sabem do paradeiro, e disseram que nem estavam falando com ela. E ela não tem namorado, que eu saiba", detalhou.

Kemilyn estava vestida com uma blusa cinza e um short verde, além de uma mochila nas costas. "Ontem mesmo fui na delegacia, registrei tudo, e agora estamos aguardando. Eu só quero minha menina", pediu a mãe.

Aqueles que souberem do paradeiro de Kemilyn, ou tiverem mais informações, podem entrar em contato com Priscila pelo número (67) 99958-6253.

