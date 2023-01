Detento tenta entrar em presídio com porções de drogas em MS

Um jovem, de 18 anos, foi flagrado tentando entrar no estabelecimento penal de regime semiaberto de Dourados, com porções de drogas na tarde desta quarta-feira (4). O rapaz estava com maconha e cocaína, ele foi autuado por tráfico de drogas.

Conforme o site Dourados News, o detento chegou no semiaberto após dia de trabalho e durante revista, os policiais penais encontraram três porções de cocaína e uma porção de maconha escondidos na perna do rapaz.

Ele foi levado para delegacia de Polícia Civil e disse que tentou entrar com as drogas no semiaberto para quitar dívidas com traficantes.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Deixe seu Comentário

Leia Também