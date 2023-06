Discussão e pancadaria termina com duas jovens feridas em Bataguassu; veja

Discussão, empurrões e pancadaria deixou duas mulheres, de 21 e 23 anos, feridas durante uma confusão em um bar na região central de Bataguassu, a 342 quilômetros de Campo Grande, no final da noite do último domingo (25). A Polícia Civil está investigando e apurando mais detalhes sobre o caso.

O vídeo da confusão está circulando nas redes sociais e viralizou durante a segunda-feira (26).

As duas jovens deram entrada no Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia com os ferimentos causados pelas agressões. Inclusive, uma delas, estava com o rosto machucado em virtude um copo ter sido arremessado contra ela.

Segundo informado pelo site Cenário MS, uma mulher passou a ameaçar uma das jovens e em determinado momento desferiu um soco contra a vítima. Logo após cair, a agressora ainda arremessou o copo que provocou o corte no rosto.

Ainda conforme o site, a segunda menina não revelou como se deu os ferimentos, apenas revelou onde estavam os machucados, sendo no cotovelo, pulso e joelhos.

As vítimas foram encaminhadas também para a delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa, por isso, a Polícia Civil deu início as investigações.

