Discussão em bar termina com homem morto a facadas em Rio Brilhante

Nivaldo Vieira dos Santos, de 56 anos, morreu esfaqueado na tarde deste sábado (21), em um bar no bairro Morada do Sol, em Rio Brilhante. Uma discussão por aposta de sinuca teria motivado o crime.

Conforme o site Rio Brilhante em Tempo Real, o proprietário do estabelecimento contou que a vítima e outros clientes estavam bebendo e jogando sinuca, quando iniciou a discussão entre Nivaldo e o autor por conta da aposta.

Em seguida, a vítima foi retirada a força do bar pelo suspeito do crime. Nivaldo saiu do bar e retornou com uma faca e permaneceu do lado de fora do estacionamento chamando o homem pra terminar a discussão.

Quando o suspeito saiu foi atingido com um golpe de faca no braço. Ele então foi até o seu carro, pegou uma faca tipo açougueiro, desferiu um único golpe fatal em Nivaldo e fugiu com o veículo levando a faca.

A Polícia Militar, Polícia Civil e polícia científica de Dourados estiveram no local fazendo levantamentos. A faca que a vítima usava foi encontrada ao lado do corpo, o suspeito não foi localizado.

Deixe seu Comentário

Leia Também