Discussão em bar, termina com jovem baleado em Chapadão do Sul

Um jovem, de 22 anos, morreu baleado na madrugada deste domingo (15), após uma discussão em um bar na Rua Rio Grande do Norte, em Chapadão do Sul. A vítima possuía mais de 60 ocorrências registradas no sistema, com diversas passagens por tráfico de drogas e roubo.

Conforme a ocorrência, por volta das 2h, a Polícia Militar foi acionada para dar apoio ao Corpo de Bombeiros, onde havia um indivíduo baleado.

Uma mulher relatou à polícia que estava junto com a vítima antes do fato, segunda ela houve uma discussão, onde a vítima estaria com uma faca, quando uma pessoa, ainda não identificada, apareceu e efetuou um disparo na região da barriga da vítima.

A Polícia Civil e a perícia de Costa Rica, foram acionadas e o local foi isolado até a chegada da PM. O caso foi registrado como homicídio.

