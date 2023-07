Dois cachorros vítimas de maus-tratos são resgatados em Fátima do Sul

Dois cachorros foram resgatados de uma residência, na tarde desta quinta-feira (6), após serem vítimas de maus-tratos em Fátima do Sul - a 243 quilômetros de Campo Grande. Os animais apresentavam sinais evidentes de que estavam passando por uma situação delicada na casa.

O proprietário, no entanto, não estava na residência e não foi encontrado. Porém, conforme informação da polícia, ele deverá ser intimado para prestar esclarecimentos.

Diante dessa situação, foi acionada uma representante da ONG Pelo Fim do Abandono da cidade de Fátima do Sul, que prontamente se juntou à equipe policial para resgatar os cachorros.

Os animais foram conduzidos até uma clínica veterinária da cidade, onde receberão os cuidados necessários para sua recuperação.

Conforme a legislação vigente, a prática de abuso ou maus-tratos a cães e gatos é considerada crime, sujeitando o infrator à pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa, e a proibição da guarda desses animais.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também