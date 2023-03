Dois filhotes morrem e sete cachorros sÃ£o resgatados de maus-tratos em MS

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a encontrar dois filhotes de cachorro mortos e vários outros em situação de maus-tratos, na manhã deste domingo (26), em uma residência na cidade de Chapadão do Sul, a 332 quilômetros de Campo Grande.

O caso aconteceu na rua Presidente Tancredo Neves, no bairro Sibipiruna. Na casa estavam outros dois cachorros adultos, um macho da raça Pastor Alemão, e uma fêma da raça Border Collie.

Eles estavam presos na companhia de seus filhotes. Nasceram sete, mas com a morte de dois, os outros cinco foram resgatados.

Todos estavam sem alimentação adequada e com pouca água. Ao verificar a situação, os policiais forneceram água e comida para os animais.

A PMA (Polícia Militar Ambiental) foi acionada e tomou as medidas cabíveis e o tutor deve responder pelo crime.

