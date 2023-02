Durante confronto policial, casal do PCC é morto em Três Lagoas

Um casal integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) foi morto na noite, desta quarta-feira (8), durante um confronto policial com a Força Tática, em Três Lagoas. Com eles, foram apreendidos uma arma cromada tipo pistola calibre .32 com munições, um revólver calibre.32, dinheiro, celular e drogas.

Conforme o portal Rádio Caçula, a dupla foi identificada como Luana Bonini dos Santos, de 33 anos, e Luiz Henrique Pereira, 21 anos. A polícia realizava rondas pela Rua Manoel Antônio Jeremias, quando se deparou com a mulher sentada na frente de uma residência, que ao ver a viatura, arremessou um embrulho ao lado do portão.

Diante disso, a equipe tentou realizar a abordagem, mas a mulher não acatou, correndo para o interior da casa. A equipe confirmou que o embrulho era cocaína, em seguida, a mulher retirou uma arma de fogo da cintura. A polícia deu ordem para que se desarmasse, mas Luana desacatou, então a polícia efetuou disparos para sua proteção.

Outro policial, que entrou pelos fundos, foi surpreendido pelo homem que também estava armado e obedeceu a ordem de que se desarmasse, sendo necessário atirar para que não fosse agredido. Ambos foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

Ainda de acordo com o portal, ambos possuíam passagens, ele por tráfico em MS e SP, homicídio e ameaça; ela por ameaça, dano e lesão corporal dolosa. O local é ponto de apoio de membros do PCC. Logo após, a perícia foi acionada, para a realização de todos os procedimentos necessários.

