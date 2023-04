Durante fuga, traficante capota veículo e droga fica espalhada na BR-463

Um traficante capotou o veículo que conduzia, na manhã desta sexta-feira (14), durante uma fuga na BR-463, em Dourados, com a capotagem os tabletes de drogas ficaram espalhados pela rodovia.

Conforme o site Dourados News, volta das 06h30, homem trafegava pela via em uma caminhonete Ford Frontier, cor prata e ao receber uma ordem de parada da PRF (Polícia Rodoviária Federal), ele desobedeceu iniciando a fuda.

No km 06 perdeu o controle do veículo e bateu em um barranco nas proximidades do Hospital Regional de Dourados.

O traficante que ainda não foi identificado, disse que pegou a droga em Ponta Porã e deixaria em Dourados. O total da droga ainda está sendo contabilizado.

