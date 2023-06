Empresário é assassinado a tiros em chácara de Jardim

O empresário Gilber Maciel Nogueira, conhecido como Betão da União, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (30) com marcas de tiro em sua propriedade rural, na cidade de Jardim - a 237 quilômetros de Campo Grande.

Conforme as informações iniciais da imprensa local, a suspeita é que ele tenha sido assassinado por uma pessoa e um possível crime passional está sendo investigado, porém, a Polícia Civil deve adotar várias linhas de investigação.

Segundo o site Jardim Notícias Online, a suspeita é que a esposa de um outro empresário estivesse se relacionando com Gilber e por isso, houve uma briga e o homicídio.

A polícia também apura a possibilidade dos suspeitos terem tentado colocar fogo no veículo de Betão.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Jardim.

