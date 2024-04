Empresário atropela anta e morre após capotar caminhonete na BR-060 em Bela Vista

O empresário Carlos Dias Miranda, de 62 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito no final da noite desta sexta-feira (12), na BR-060, em Bela Vista, a 324 quilômetros de Campo Grande. Ele estava em sua caminhonete quando atropelou uma anta e acabou capotando logo na sequência.

Proprietário da 'Casa do Criador', Dias ficou preso as ferragens e não resistiu aos ferimentos, falecendo ainda pelo local, antes mesmo de ter chance de ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Informações divulgadas pelo site Jardim MS News, o empresário seguia com sua caminhonete para Bela Vista, quando por um momento, uma anta de grande porte cruzou a rodovia e sem ter tempo de desviar, o empresário acabou atropelando o animal, perdendo o controle da direção e saindo da pista.

A caminhonete acabou capotando e parando as margens da rodovia. O veículo ficou com as quatro rodas para cima e Carlos morreu prensado às ferragens.

A Polícia Rodoviária Federal esteve pelo local realizando os primeiros levantamentos até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

O corpo do empresário foi levado para o IML (Instituto Médico Legal).

