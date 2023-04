Entrando pelo telhado, ladrões fazem a limpa em loja de Figueirão

Na madrugada desta terça-feira (18), ladrões usaram o telhado para invadir uma loja renomada de móveis e eletro na cidade de Figueirão, a 258 quilômetros de Campo Grande. Eles fugiram levando diversos itens.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o alarme da loja disparou e a central de monitoramento solicitou a presença de algum funcionário para que pudesse verificar a situação.

Uma funcionária esteve pelo local, mas conforme o registro, não encontrou nenhuma movimentação suspeita e decidiu não acionar a polícia. Porém, os ladrões haviam entrado pelo telhado, precisamente na direção da caixa de alarme, a qual foi arrancada para permitir a entrada.

Assim, levaram diversos itens e colocaram em uma caminhonete D-20, de cor azul, os objetos e fugiram no sentido à Camapuã, através da rodovia MS-436. Ainda não há informações a respeito do paradeiro.

No local foram levados televisores, duas impressoras, um computador e ar condicionados. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

