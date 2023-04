Acidente entre caminhões mata motorista de 65 anos na BR-158, em Selvíria

Nilson Gomes, de 65 anos, morreu no final da tarde desta segunda-feira (10) após bater seu caminhão bitrem na traseira de outro caminhão parado nas margens da rodovia BR-158, nas proximidades do município de Selvíria. Um terceiro caminhão também foi atingido nas colisões.

Segundo informado pela Rádio Caçula, o motorista era de Araçatuba, em São Paulo, e seguia no sentido de Selvíria e Três Lagoas.

Conforme as informações, trabalhadores que estavam na pista teriam dado ordem de para um caminhão bitrem carregado com celulosa, mesma orientação dada para um segundo motorista que vinha logo atrás.

Porém, Nilson não teve a mesma sorte, batendo com violência na traseira do segundo caminhão. Com o impacto, o motorista morreu na hora.

A pista estava no sistema 'Siga e Pare' devido a obras. O Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Perícia Científica estiveram no local do acidente.

