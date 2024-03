Ã‰poca de pesca: atividade conta com a Ponte BioceÃ¢nica como cenÃ¡rio

A pesca em Porto Murtinho deixou de ser apenas uma maratona prazerosa pelo Rio Paraguai em busca do grande troféu, um dourado, pintado ou jau, peixes nobres dessa região do Pantanal do Nabileque, no interior de Mato Grosso do Sul e fronteira com o Paraguai. A cidade vem se transformando, tendo em vista a ponte da Rota Bioceânica, em construção, que passou a fazer parte dos atrativos do lugar.

A obra passa sobre o Rio Paraguai, abrindo caminhos para os portos do Atlântico e do Pacífico. É destino dos melhores lugares de pesca, distante 6 km da cidade subindo o rio em direção a uma região, Fecho dos Morros, de lendas, histórias e ruinas da Guerra do Paraguai.

Caminho da Rota Bioceânica, o corredor vai interligar o Brasil com o Paraguai, Argentina e Chile. O turismo é uma das atividades econômicas que está mudando seu perfil, deixando de ser apenas pesca, reunindo mais famílias e o público feminino com viés ecológico.

Temporada promete

Porto Murtinho é um dos principais destinos de pesca esportiva do Brasil, atraindo milhares de turistas do Estado e de outras regiões todos os anos. Pesqueiros e pousadas na cidade e na área rural oferecem toda a infraestrutura para ir para o rio em busca de emoções no encontro com os peixes graúdos, com guias de pesca. A cidade conta com 800 leitos, distribuídos entre hotéis, pousadas, pesqueiros e ranchos. É possível alugar uma casa de temporada.

A temporada promete, segundo os empresários do segmento. “Os pescadores estão chegando e estamos apostando neste ano”, comemorou Marco Aurélio Nunes, da Pousada do Pescador. “O ano de 2023 foi excelente para a pesca e tudo contribuiu, a nossa estrada de acesso (BR-267) melhorou muito e a estruturação do turismo pela prefeitura, fomentando novos roteiros, como observação de aves, e promovendo eventos, tem atraído um novo perfil de turistas”, destacou.

