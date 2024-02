Erosão ameaça moradias em Amambai e MPMS investiga prefeitura

A Prefeitura de Amambai está sendo alvo de investigação pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) devido a uma denúncia feita por moradores da Rua Aluizio de Souza. Segundo os residentes, uma erosão próxima às moradias está colocando em perigo seus imóveis, que apresentam rachaduras decorrentes desse problema.

A denúncia dos moradores aponta que a erosão pode ter sido provocada por ações realizadas por órgãos públicos municipais e máquinas particulares, que teriam feito a remoção ilegal de terras na região.

Diante dessa situação, a promotora Lenize Martins Lunardi Pedreira decidiu iniciar uma investigação por meio de um inquérito. Como medida inicial, ela determinou que o município realize a manutenção necessária no local, conforme um laudo técnico apresentado pela própria prefeitura no processo, visando estabilizar a encosta.

A prefeitura informou ao MPMS que realizará a manutenção, mas as máquinas estão atualmente empenhadas em outros serviços. O caso continua em tramitação.

