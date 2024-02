Escolas de Dourados e Três Lagoas passam por ampliação e reforma

Com um investimento de R$ 9,7 milhões, o Governo de Mato Grosso do Sul conseguiu dar prosseguimento na ampliação e reformas de mais duas unidades de ensino, desta vez, sendo as escolas estaduais Ramona da Silva Pedroso e João Dantas Filgueiras, em Dourados e Três Lagoas, respectivamente.

O procedimento de modernização nessas unidades foi anunciado no Diário Oficial do Estado.

A escola Ramona da Silva, em Dourados, passará pelo serviço de reforma geral e ampliação, o valor do investimento será no montante de R$ 7,8 milhões. A reforma e ampliação vieram de encontro com os anseios da comunidade escolar, conforme o diretor Fabio Almeida e Silva.

Já pela escola de Três Lagoas, a João Dantas, receberá os serviços de ampliação dos blocos de salas de aula, onde serão R$ 1,9 milhão investidos. Para a diretora Joana Darc Alves Palhota, a modernização é importante e necessária para que

O prazo para as empresas responsáveis concluírem os trabalhos nas unidades escolares em Dourados e Três Lagoas, após a ordem de serviço, será de 365 dias consecutivos, assim que for dada a ordem de serviço pela SED (Secretaria Estadual de Educação).

Duas escolas de Campo Grande também passarão por reformas neste ano. Conforme também apresentado no Diário Oficial, na Escola Estadual Dolor Ferreira de Andrade serão investidos R$ 300 mil nos serviços de reforma na rede elétrica, enquanto na unidade Professor Severino de Queiroz serão realizados os serviços de instalação de gerador fotovoltaico de 39,6KWP, no valor de R$ 311 mil.

O prazo de entrega será de 180 dias consecutivos, contados da data do recebimento da ordem de execução dos mesmos.

