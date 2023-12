Escondido em bar, suspeito de matar homem a facadas é preso em Fátima do Sul

Foi identificado como Gilsandro Oliveira dos Santos, de 37 anos, o homem assassinado com vários golpes de faca na noite desta quarta-feira (6), no bairro Jardim Hidalgo, em Fátima do Sul - a 239 quilômetros de Campo Grande. O suspeito, um homem, de 57 anos, foi preso em flagrante.

O acusado foi encontrado escondido em um bar horas após o crime. Ele afirmou para a polícia que cometeu o assassinato por desconfiar que a vítima teria furtado a sua bicicleta, conforme informação da polícia.

A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local do crime e encontraram a vítima com múltiplas facadas pelo corpo. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas Gilsandro não apresentava sinais vitais.

Nas primeiras investigações, os policiais descobriram que a vítima, semanas antes, teria se envolvido em uma briga e teria sido ameaçada de morte por um homem.

O suspeito foi localizado após ter sido visto correndo pela rua com a camisa suja de sangue.

Ele foi autuado em flagrante e conduzido para a delegacia, onde o caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo torpe.

