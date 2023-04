Esposa que atacou marido com golpe de facão no pescoço é presa em Ponta Porã

Mulher, de 28 anos, foi presa em flagrante durante a manhã de segunda-feira (10) após ter desferido golpes de facão que atingiram o pescoço de seu marido, de 39 anos, em Ponta Porã. Ela também ameaçou de morto os familiares da vítima.

Conforme informações da Polícia Militar, a vítima relatou que estava na casa do cunhado quando recebeu uma mensagem em que já era ameaçado pela suspeita.

Assim que retornou para a residência do casal, o homem foi surpreendido com os ataques de facões e que resultaram em lesões. A mulher havia dito que ele não ficaria mais na casa, nem pegaria mais nada.

A família do homem chegou a comparecer no local da confusão, mas também foram ameaçados de morte pela mulher. Dessa forma, acionaram a Polícia Militar.

A mulher do encontrada ainda na residência e foi presa, sendo encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também