Estudante de medicina morre após capotar caminhonete em Aral Moreira

A estudante de medicina Camila Brandão Compassi, de 23 anos, morreu em um grave acidente na manhã de domingo (2), após capotar sua caminhonete na rodovia MS-165, que liga as cidades de Aral Moreira e Ponta Porã. A vítima estava acompanhada de outra pessoa, que ficou ferida e resgatada com vida.

Segundo informações do site Ponta Porã News, a estudante dirigia a caminhonete, uma Toyota Hilux e, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção, saindo da rodovia e capotando, parando na vegetação das margens da pista.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para o local, mas quando chegaram constataram o óbito da jovem e socorreram o passageiro, que teve alguns ferimentos e foi encaminhado para o hospital.

Natural de Rondônia, Camila estava cursando o oitavo semestre da faculdade de medicina na região de fronteira. O corpo dela foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) e deve ser transladado para a cidade da família.

Nas redes sociais, a irmã de Camila publicou uma imagem delas e se despediu dizendo que teve prazer em conviver com ela.

"Minha irmã, como dói dizer adeus. Obrigada por ter existido em nossas vidas. Obrigada por ter nos dado o prazer de poder conviver com você. Te amaremos eternamente".

