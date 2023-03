Uma briga entre duas alunas, na saída da Escola Estadual Dr. João Leite de Barros, no final da tarde de quarta-feira (29), terminou com uma adolescente, de 16 anos, esfaqueada pela sua rival, de 15 anos, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros realizou atendimento médico para a vítima, que não sofreu nenhum corpo profundo, mas precisou ser encaminhada para o pronto-socorro.

Segundo o site Diário Corumbaense, as duas alunas trocam acusações, discutem e uma empurra a outra, quando a aluna, de 15 anos, pega uma faca em sua cintura e atinge a garota.

A Polícia Militar esteve pelo local acompanhando a ocorrência.

A vítima procurou a delegacia após todo atendimento na companhia dos pais.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também