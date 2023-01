Ex-militar morre em grave acidente na BR-359, em Alcinópolis

O jovem Sandro João da Silva morreu no fim da tarde de segunda-feira (16) em um grave acidente de trânsito na BR-359, em Alcinópolis. Ele integrou o quadro de militares do Exército pertencentes ao 47° Batalhão de Infantaria de Coxim.

Conforme as informações do site Edição MS, o motociclista seguia no sentido para a cidade de Coxim, quando houve a colisão contra uma carreta Volvo que vinha no sentido contrário da pista.

Por conta do forte impacto, o rapaz morreu na hora e a sua moto foi arrastada por vários metros, parando somente em baixo da carreta.

Ainda segundo o site, Sandro trabalhava em uma fazenda na região de Alcinópolis e estaria retornando para sua casa.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve atendendo a ocorrência, assim como a Perícia Científica, Polícia Militar e a Polícia Civil.

