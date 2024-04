Ex-PM cheio de passagens é preso fazendo serviço de batedor de droga na BR-163

O ex-policial militar Beltran Fortunato Pietro Nogueira, de 53 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (8) pela Polícia Rodoviária Federal, após ser flagrado atuando como um 'batedor de carga' na rodovia BR-163, entre Caarapó e Juti. Outro indivíduo, identificado como Jordan Chu Cardoso, de 25 anos, também foi preso por conduzir um veículo carregado de drogas.

Nogueira foi lotado no DOF (Departamento de Operações de Fronteira), mas acabou exonerado da corporação há 10 anos. Ele possui uma extensa ficha criminal, tendo crimes como tráfico de drogas, receptação, corrupção passiva, lesões corporais e exercício arbitrário das próprias funções.

Segundo informações da PRF, um veículo SUV Lifan seguia pela rodovia e começou a fazer manobras e zigue-zague na pista, o que chamou a atenção dos policiais. Na primeira tentativa de abordagem, o suspeito acelerou e não obedeceu à ordem de parada.

Alguns quilômetros à frente, Chu foi abordado e rapidamente informou que estava carregando drogas. Durante a verificação, foram encontrados 334 quilos de maconha e notado que no veículo ainda estava uma adolescente, de 14 anos, e um rádio de comunicação, que funcionava para se comunicar com o batedor de carga, no caso o ex-policial militar.

Os policiais seguiram pela rodovia e visualizaram um Renault Logan e fizeram a abordagem. Nele estava Beltran Pietro Nogueira, onde na verificação do carro, foi encontrado um rádio transmissor que estava na mesma frequência do objeto encontrado no Lifan.

Chu e Nogueira foram autuados em flagrante pelo tráfico de drogas e levados para a Delegacia de Polícia Civil de Caarapó. O primeiro indivíduo ainda foi autuado por corrupção de menor, mesmo com ele informando que a garota seria sua namorada.

