Ex-presidente da Câmara de Bonito é condenada por irregularidades nas contas

A ex-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bonito em 2019, Luísa Aparecida Cavalheiro de Lima, foi condenada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) devido a irregularidades nas contas anuais da casa de leis. Atualmente exercendo o cargo de vereadora, ela recebeu uma multa no valor de 60 UFERMS.

As falhas apontadas pelo TCE-MS incluem a remessa tardia dos balancetes ao SICOM, desobedecendo o artigo 45 da Resolução n. 88/2018. Embora o atraso não tenha prejudicado a análise final das contas, o Tribunal recomendou que a vereadora observe com mais rigor os prazos para envio de dados.

Outro ponto destacado foi a ausência das notas explicativas, que são parte essencial das demonstrações contábeis conforme normas contábeis. O Tribunal recomendou à gestora que aperfeiçoe o processo de elaboração das notas e as publique conjuntamente com os demonstrativos contábeis.

Além disso, houve falta de divulgação das informações em meio eletrônico, violando o estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. O site da Câmara Municipal não disponibilizava os demonstrativos contábeis nem informações detalhadas sobre a execução das despesas.

Luísa Aparecida Cavalheiro de Lima tem agora 45 dias úteis para recolher a multa ao FUNTC/MS, conforme decisão do Tribunal. Para mais detalhes sobre a decisão, a íntegra pode ser acessada [aqui].

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também