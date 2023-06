Executados por pistoleiros em lava-jato em Ponta Porã eram irmãos

Foram identificados como Éder Kerkhoff, de 39 anos, e Valdemar Kerkhoff Júnior, de 41 anos, as vítimas que foram executadas no final da tarde desta terça-feira (27), em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande. Os dois homens eram irmãos.

O caso aconteceu em um lava-jato na rua São Judas Tadeu, no Parque dos Ipês 1.

Segundo informações do site Ponta Porã News, pistoleiros estariam na posse de pistola de calibre .40. Ainda conforme o site, a maioria dos disparos atingiram as cabeças dos irmãos, que morreram antes mesmo do socorro chegar.

A Polícia Militar chegou a ser acionada e isolou a cena do crime para auxiliar a Perícia Científica.

A Polícia Civil também esteve pelo local e apura detalhes da ocorrência, mas até o momento, não há suspeitos e tampouco informações sobre a motivação para o crime.

