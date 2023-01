Família morta em acidente em rodovia de Paranaíba era do interior de Minas

As vítimas de um grave acidente na manhã de sábado (7), na BR-158, em Paranaíba, foram identificadas como Nayara Oliveira Amaral, de 28 anos e Rodolfo Cláudio Novais, de 34 anos, e seus filhos Arthur Oliveira Novais, de 8 anos, e Helena Oliveira Novais, de 5 anos.

Segundo as informações do site MS Notícias, a família era natural de Iturama, no interior de Minas Gerais. Eles estavam em um Chevrolet Ônix, quando foram atingidos por um caminhão baú.

Porém, ainda segundo o site, a família se assustou com um terceiro veículo que teria tentado fazer uma ultrapassagem indevida no caminhão e teria provocado o acidente. O motorista do veículo fugiu sem prestar nenhum socorro.

Ainda segundo o site, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada por volta das 9h45 e não foi divulgada a causa do acidente, nem mesmo se chovia no momento da colisão entre os veículos.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil também estiveram pelo local. A corporação da militares informou que as vítimas morreram esmagadas com o impacto.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também