Família vê conversas no celular de criança e descobre abuso do pai em Rio Verde

A Polícia Civil de Rio Verde de Mato Grosso investiga um crime de estupro de vulnerável cometido por um homem contra a própria filha, de 11 anos. O caso foi descoberto na manhã deste domingo (26) por familiares após verem fotos e conversas no celular da vítima que confirmaram o abuso sexual.

Pela manhã, após constatarem as evidências, familiares acionaram a Polícia Militar e denunciaram o caso. Eles mostraram as mensagens e as fotos que encontraram no aparelho telefônico da menina.

O homem, até o momento, não foi localizado pelas autoridades durante as diligências.

Segundo o site Rio Verde News, o celular foi apreendido e entregue na delegacia para ser periciado e avaliar as mensagens.

O caso está sendo investigado e foi registrado como estupro de vulnerável.

