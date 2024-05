Ferido a tiros, homem é socorrido no Paraguai e morre em hospital de Paranhos

Homem, de 37 anos, que não teve a identificação revelada, morreu na manhã deste sábado (25) após ser ferido com um disparo de arma de fogo. O caso aconteceu no lado paraguaio, mas ele foi socorrido por policiais da fronteira e foi entregue ao Hospital Municipal de Paranhos, a 462 quilômetros de Campo Grande, mas não resistiu.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o enfermeiro do hospital ligou na delegacia de Paranhos e informou que um indivíduo havia dado entrada com um ferimento por arma de fogo e não resistiu durante o procedimento médico.

Um dos policiais seguiu até o hospital, constatou a informação e durante a diligência, um familiar de Ipê-Jhú, no Paraguai, ligou para a polícia afirmando que a vítima se tratava do seu irmão, que havia sido baleado durante a madrugada.

Os familiares saíram do Assentamento Market, também do lado paraguaio, e foram até o hospital de Paranhos, onde confirmaram que a vítima era o parente citado na ligação aos policiais. A identificação não foi revelada no boletim de ocorrência.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

