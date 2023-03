Feridos em explosÃ£o de indÃºstria em Ponta PorÃ£ tiveram 90% dos corpos queimados

Pelo menos cinco dos sete trabalhadores feridos durante a explosão no complexo da cooperativa Coamo, em Ponta Porã, na tarde desta segunda-feira (13), tiveram cerca de 90% do corpo queimado. Quatro dessas vítimas foram transferidas para a Santa Casa de Campo Grande, após permanecerem internadas no Hospital da Vida e em uma unidade de saúde de Dourados.

Após serem notificados, a Prefeitura de Dourados acionou o 'Plano de Catástrofe Municipal' para o atendimento primário das vítimas. Os feridos foram inicialmente socorridos pelos Bombeiros, que solicitaram o auxílio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo explicado pela médica do Hospital da Vida, Marília Bastos Pulcherio, foi montada uma sala de estabilização com o apoio dos médicos do Samu. Ainda de acordo com informações da médica, dos sete pacientes, cinco foram entubados.

Conforme o site Dourados News, três pacientes que estavam na ala vermelha da unidade de saúde foram transferidos para Campo Grande ainda na noite de segunda, enquanto mais uma pessoa foi encaminhada para a Santa Casa na manhã hoje.

O quinto trabalhador em estado grave permanece em tratamento no Hospital da Vida, aguardando uma vaga para ser transferido.

As sete pessoas envolvidas no acidente são homens com faixa etária de até 30 anos. A explosão será investigada pela Polícia Civil.

