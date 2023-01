Filhote de lobinho é resgatado após perder a mãe atropelada na estrada

Policiais Militares Ambientais (PMA) de Jardim receberam um filhote de animal silvestre da espécie lobinho (Cerdocyon thous), que foi resgatado à margem de uma estrada vicinal denominada Pontal, na área rural do município, a 8 km da cidade. Um capataz de fazenda, de 39 anos, foi quem entregou o animal e informou que ele estava do lado de sua mãe, que já estava morta, vítima de atropelamento.

O filhote parecia estar desidratado e faminto, quando foi recolhido. Ele foi devidamente cuidado, recebeu alimentação e foi encaminhado para atendimento de um médico veterinário voluntário, no Recinto de Reabilitação de Animais silvestres (RARAS) de Bonito, que tem ajudado a PMA nos casos com animais feridos.

O bicho ficou aos cuidados do médico veterinário Marcelo Aparecido de Jesus Mathias. Assim que estiver estabilizado, o lobinho poderá ser encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) na Capital e, quando possível, será reintroduzido em seu habitat natural. Confira:

Orientações

Se o animal estiver morto e estiver na pista de rolamento, com segurança, retire-o para o acostamento, para evitar que outro usuário da rodovia possa vir a se acidentar, gerando um novo acidente. No caso deste animal, o motorista que o atropelou não teve a sensibilidade de realizar o socorro, porém, o bicho foi salvo graças a atitude do cidadão que o viu e o socorreu.

