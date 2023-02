Foragido por tentativa de feminicídio é preso pela polícia em Jardim

Um homem, de 36 anos, condenado por uma tentativa de feminicídio em Campo Grande e foragido do presídio, foi preso pela Polícia Civil de Jardim, na quinta-feira (2).

De acordo com informações da polícia, informações foram repassadas de forma anônima sobre o paradeiro do homem, que se escondia na cidade.

Ele estava preso no presídio da Gameleira, quando fugiu.

Após diligências, o evadido foi localizado, preso pela equipe policial e então conduzido à delegacia.

